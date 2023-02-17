Про потребу зважати на досвід інших
Про що не можна говорити — про те слід мовчати, казав Людвіг Вітґенштайн
Зараз дуже актуальний момент для усвідомлення цієї тези.
Українське суспільство перебуває у глибокій травмі та кризі, подроблене абсолютно різними досвідами. Тому кожен спілкування та свою аргументацію веде відносно перебутого і пережитого. Пам'ятайте про це, перш ніж щось писати, опонувати чиїмсь постам чи вступати з кимось у суперечки в коментарях.
Дайте людям простір і можливість промовляти свої болі та гіркоту навіть через логічні хиби й неструнку риторику, не наштовхуючись на опір контраргументів
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Навіть якщо вам виглядає так, що ви праві, а він чи вона у своєму горі та травмі очевидно помиляються. Але в нього є горе і травма і вони, цілком можливо, більші за ваші, і таким чином врівноважують та доповнюють його логічну неправоту. Роблять їх виправданими.
Дайте людям простір і можливість промовляти свої болі та гіркоту навіть через логічні хиби й неструнку риторику, не наштовхуючись на опір контраргументів, які вони мають силу сприймати лише як заперечення їхнього болю.
Можливо, їм це потрібніше, аніж вам.
Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер
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