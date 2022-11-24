Цікаво, що сказав угорський посол у нашому МЗС, пояснюючи це загравання з імперськістю з боку не простого громадянина, а політика країни-члена ЄС і НАТО? Таку поведінку, та ще й на тлі атак Росії на всю об’єднану Європу, не можна ігнорувати. Час усім сусідам Угорщини, які поділяють європейські цінності, і до яких вона постійно має діло, спільно шукати спосіб зупинити Будапешт у його підіграванні Москві. Упевнена, такий механізм за бажання можна знайти й на рівні ЄС і НАТО, заручившись підтримкою також керівництва інституцій, яке зараз чітко наголошує на тому, як важливо повернути цінності в політику.

Також треба дати чесну відповідь на важливе питання: чим все-таки продиктоване блокування Угорщиною ефективних санкцій ЄС проти РФ з одного боку і пакету допомоги Україні на 18 млрд євро – з іншого?

Ще огидніше намагатися розв'язувати внутрішні проблеми коштом допомоги Україні, допомагати росіянам уникати відповідальності й при цьому бути частиною вільного світу, проти якого росіяни й воюють

Під час засідання ПА НАТО в Мадриді мали з угорськими колегами відверті дискусії про це. Вони вимагають зрозуміти їхні, м’яко кажучи, дивні аргументи, але дуже дратуються, коли ми наводимо свої – насамперед, моральні.

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Ціною життів своїх найкращих людей ми боронимо спокій усієї Європи. Огидно цього не бачити та вмовляти нас повірити у паралельну реальність, коли поряд йде реальна жахлива війна, в якій вирішується доля цивілізації.

Ще огидніше намагатися розв'язувати внутрішні проблеми коштом допомоги Україні, допомагати росіянам уникати відповідальності й при цьому бути частиною вільного світу, проти якого росіяни й воюють. Ця очевидна невідповідність має нарешті бути усунута.

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Про автора: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.

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