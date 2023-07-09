Прокопенко — один з найкращих бойових лідерів, справжній військовий професіонал, який вміє створювати боєздатність, вчитись та самовдосконалюватись. У 2021-му році саме Прокопенко та "Азов" проводив для групи комбригів та комбатів ЗСУ командно-штабні навчання по організації бою у наступі за статутами НАТО, які запроваджені були тільки у "Азові".

Тому досвід, інтелект та характер Прокопенка можуть зіграти видатну роль у війні, якщо він отримає необхідні ресурси.

Рішення президента Туреччини Ердогана про звільнення командирів "Азову" та продовження "зернової угоди" - це визначний крок у допомозі Україні.

Читайте також: Не героїзм перемагає, а професіоналізм

Також варто зазначити, що близько 2 тисяч захисників Маріуполя залишаються у полоні. І усі вони потребують звільнення, усі вони страждають та гинуть в нелюдських умовах російських концтаборів.

Звільнення Прокопенка дозволить швидко завершити слідство одного з ключових питань — чому так стрімко був зданий за кілька днів південь України, хто відповідальний за відкриття усіх проходів ворогу на Чонгарі, хто відповідальний за повну неготовність до оборони Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, хто має відповідати, що Маріуполь був повністю не прикритий з тилу, що призвело до оточення на п'ятий день війни.

Саме через відсутність вчасних рішень 12-та бригада НГУ, у складі якої був "Азов", та 36-та бригада морської піхоти ЗСУ, разом з доданими підрозділами одразу після початку війни були фактично залишені у "котлі", і були приречені на героїзм в абсолютно невигідних умовах бою.

Повернення Дениса Прокопенка дозволить нарешті назвати усіх відповідальних за драму Маріуполя, бо "Редіс" - людина принципів та честі.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.