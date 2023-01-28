Я категорично проти політичних призначень у правоохоронні органи та проти самого принципу політичної доцільності у правоохоронній діяльності. Ми все це вже проходили, і ми з цим боремося десятки років, і на цей вівтар принесено вже чимало життів.

Тільки професійні призначення, і тільки закон і верховенство права.

Має бути якась відповідальність за "правоохоронний піар" -- відкриття гучних справ без жодних юридичних підстав задля чиїхось медійних дивідендів, а ці справи потім розвалюються в судах та тихо закриваються

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Але має бути якась відповідальність за "правоохоронний піар" -- відкриття гучних справ без жодних юридичних підстав задля чиїхось медійних дивідендів, а ці справи потім розвалюються в судах та тихо закриваються.

І тут, на жаль, на думку спадають не лише "справа Шеремета" та Стерненка, а й кілька випадків з НАБУ. Очевидно, всі детективи й прокурори хочуть вислужитися, а для цього найкращий спосіб -- гучна справа. Тільки це гра в одні ворота: якщо суд підтримав обвинувачення, то крутиш дірку для зірочки, а якщо суд викинув шиту білими нитками справу на смітник, то жодної відповідальності. Безпрограшне казино.

До речі, в податковій та всіляких інспекціях все ще гірше на порядок.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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