Про суддів і закриті декларації
Закриттям декларацій депутати поставлять під великий удар судову реформу
Бо крім депутатів декларації заповнюють ще й судді й кандидати на посаду суддів. Перших маємо закінчити перевірку приблизно 2000, останніх буде мінімум кілька тисяч на ~2500 вакансій.
Так от.
Перевірка декларацій в оцінці доброчесності суддів займає центральне місце.
Якщо суддя минулого року отримав у власність хоч Софію Київську, хоч королівство Ліхтенштейн — ми цього ніколи не дізнаємося, якщо декларації будуть закритими. Покладатися доведеться в цьому питанні виключно на доброчесність, ретельність і ресурси вузького кола "уповноважених органів".
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Ну або дізнаємося, але вже коли вони на найближчі років 30 посядуть якісь важливі посади у судовій владі.
Зараз, з такою кількістю вакансій в судах — без перебільшення історичний шанс: ми або дуже сильно оновимо і змінимо систему, або зацементуємо що маємо ще мінімум на покоління.
З закритими деклараціями саме на цей рік імовірність другого сценарію сильно зростає.
Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.
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