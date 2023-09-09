Бо крім депутатів декларації заповнюють ще й судді й кандидати на посаду суддів. Перших маємо закінчити перевірку приблизно 2000, останніх буде мінімум кілька тисяч на ~2500 вакансій.

Так от.

Перевірка декларацій в оцінці доброчесності суддів займає центральне місце.

Якщо суддя минулого року отримав у власність хоч Софію Київську, хоч королівство Ліхтенштейн — ми цього ніколи не дізнаємося, якщо декларації будуть закритими. Покладатися доведеться в цьому питанні виключно на доброчесність, ретельність і ресурси вузького кола "уповноважених органів".

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Ну або дізнаємося, але вже коли вони на найближчі років 30 посядуть якісь важливі посади у судовій владі.

Зараз, з такою кількістю вакансій в судах — без перебільшення історичний шанс: ми або дуже сильно оновимо і змінимо систему, або зацементуємо що маємо ще мінімум на покоління.

З закритими деклараціями саме на цей рік імовірність другого сценарію сильно зростає.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

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