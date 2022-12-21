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OPINION

Про танець на граблях, військових у парламенті і критерії вибору

Борислав Береза
21 грудня, 2022 середа
14:03
Погляд Борислав Береза

Цей текст на непопулярну тему і багатьом не сподобається, але якщо працювати над помилками, то варто розраховувати на якісні зміни

Бачу, як українці знову потрапляють у капкан своїх ілюзій та наївності. Недавно, у 2019 році, народ вирішив, що якщо обрати не системного політика, а згодом у депутати обрати будь-кого, хто пообіцяє "казку зробити биллю" і раніше не був нардепом, то якість життя в Україні зросте, а всі проблеми будуть вирішені. Загалом обрати вирішили не компетентних, розумних і порядних, а за назвою. І обрали "слуг". Але у результаті до ВР прийшли корупціонери, брехуни, наркомани, бандити, фріки, ґвалтівник і проросійські мразі, які вважали себе панами, а народ обслугою. А народ хотів навпаки, щоб були ті, хто життя змінюватиме на краще. І не своє особисте життя, а життя всіх громадян. На жаль, знову помилились.

Буває, що болючий досвід не дає результатів і люди стрибають на граблі знову і знову. Саме ця аналогія спадає мені на думку, коли я чую узагальнені слова чи ультимативні висновки, що треба обов'язково у владу обрати військових та волонтерів і все налагодиться

Зазвичай, коли люди наступають на граблі й вони б'ють їх по лобі, то роблять висновки й повторно не наступають. Не наступають, якщо вони мають мізки. Та буває, що болючий досвід не дає результатів і люди стрибають на граблі знову і знову. Саме ця аналогія спадає мені на думку, коли я чую узагальнені слова чи ультимативні висновки, що треба обов'язково у владу обрати військових та волонтерів і все налагодиться. Мовляв, військові, пройшовши війну, зможуть усе виправити, налагодити та покарати всіх негідників.

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Це дуже наївна позиція. Військові такі ж люди, як і решта. В армії є не тільки розумні, професійні та порядні, а й тупі, некомпетентні та аморальні. Армія — це відбиток суспільства. В армії є все, як і в суспільстві. Є честь та підлість. Є працьовитість і кумівство. Є героїзм і боягузтво. І ті, хто сьогодні в окопі, можуть це підтвердити. Тому до парламенту треба обирати не лише за кітель, а й за знання, мізки, компетенції та моральність. Інакше отримаємо парламент, повний Надь Савченко та персонажів не кращих.

До речі, це й про волонтерів. Волонтери є різні. Як і військові. І хороший волонтер чи військовий – це ще не хороший політик. Потрібні знання, досвід, світогляд, державницьке мислення, незалежність, готовність працювати на державу та майбутнє, а не на ляльковиків чи власну кишеню.

До парламенту треба обирати не лише за кітель, а й за знання, мізки, компетенції та моральність. Інакше отримаємо парламент повний Надь Савченко та персонажів не кращих.

Але більшість вважає, що панацея саме у формі, а не у змісті. Більшість не розуміє того, що військових тягнутимуть собі у списки всі, хто хоче отримати бенефіти. І якщо не позбутися ілюзій, то потім знову українці литимуть крокодилячі сльози та питатимуть у небес, чому вони знову помилилися. Згадайте партію "Голос". У багатьох була надія на них. У результаті частина з них розплакалася, їх лідер знову пішов з ВР, частина продалася, решта ж стали сірими тінями. Осібно стоїть, мабуть, лише Роман Костенко, який воює.

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Я вважаю, що у ВР мають бути ті, хто воював за Україну. Це один із фільтрів. Але я вважаю, що їх треба вибирати за компетентність, порядність та все згадане вище. Це мають бути юристи, економісти, політики, дипломати. Повинні бути спеціалісти зі сфер освіти та медицини. Повинні бути експерти в управлінні, IT та в гуманітарній сфері. А ще мають бути експерти з обороноздатності держави. Але треба пам'ятати, що якщо на айтішника вдягнути форму, то він не стане військовим експертом. Потрібні профільні фахівці у всіх галузях з профільною освітою та знаннями. Адже Арестович також підполковник, але той ще вояка. Немає когось серед військових? Не страшно. Вони є серед цивільних. Тож є з кого обирати. Головне: вибирати не за зовнішнім бравим виглядом, а за знаннями, розумом, порядністю і всім решта. Дізнатися програму кандидата, як він її реалізовуватиме, з ким, скільки це коштуватиме. І вже на підставі цього робити вибір.

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Треба пам'ятати, що якщо на айтішника вдягнути форму, то він не стане військовим експертом. Потрібні профільні фахівці у всіх галузях з профільною освітою та знаннями. Адже Арестович також підполковник, але той ще вояка

Я не хочу повертатися до ВР і не обиратимуся. Але я хочу жити в Україні. І від того, кого оберуть, залежить те, яке життя буде в Україні й чи зможемо ми його відновити. Чи буде після війни життя, чи животіння. Тому я зацікавлений в обранні якісної ВР. А ось кого оберуть – залежить від вас. Все у ваших руках. Головне пам'ятати, що треба критично мислити та аналізувати, а не впадати в емоції. Тоді шанс на обрання якісного парламенту буде вищим. 

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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