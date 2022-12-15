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OPINION

А що у нас з програмою реінтеграції Донбасу?

Борислав Береза
15 грудня, 2022 четвер
18:07
Погляд Борислав Береза

Не рекомендую тішити себе оманливими надіями, що за це можна буде взятися потім

Багатьом це питання не зрозуміле. А даремно. Як працюватимуть з людьми? Що робитимуть у першу чергу? На який час місцеві мешканці будуть позбавлені права обирати собі владу й обиратися? У чому полягатиме система роботи з населенням, що жило в умовах жорстокої пропаганди та дегуманізації України? Де взяти й хто навчатиме поліцію для цих територій? Чи є план, що і коли відновлять? І чи є розуміння того, які міста відбудують, мешканців забезпечать роботою, а які – ні?

Адже час чесно визнати, що немає сенсу та ресурсів для фактичної побудови міст з нуля, якщо там не будуть створені робочі місця і місцевим ніде буде працювати. А мала б бути програма переселення тих, чиї оселі не підлягатимуть відновленню.

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Я не рекомендую тішити себе оманливими надіями, що за це можна буде взятися потім. Потім не буде часу на підготовку і створення програми, а проблема залишиться. І владі варто над цим замислитися

А ще питання з екологією та розмінуванням. Адже вода і земля на Донбасі реально отруєні, а число мін і не розірваних снарядів неймовірно велике. Все це потребує плану розв'язання проблем та програми реінтеграції Донбасу.

Та якщо з ними така ж ситуація, як і зі стратегією повернення біженців в Україну, то проблема велетенська. Бо це ті випадки, коли після звичних гучних заяв і пафосних інтерв'ю проблема не зникне.

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А ще я не рекомендую тішити себе оманливими надіями, що за це можна буде взятися потім. Потім не буде часу на підготовку і створення програми, а проблема залишиться. І владі варто над цим замислитися.

Перепрошую, що я не в рожевих поні та веселках, але якщо нині не думати про майбутнє України і не готуватися до розв'язання проблем, то вже завтра ми прокинемося під вагою всього, що одночасно впаде на Україну. І навіть якщо завтра оголосити про початок "Великого незламного відродження", то на усунення проблем воно не вплине. Розпилювати бюджети, може, й так, а результату не буде.

Тож час керівництву України перейнятися цим напрямком не на словах, а на ділі. Бо годинник цокає…  

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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Новини
Україна
Донбас
війна з Росією
біженці з України
відбудова України
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