Про це заявив президент Світового банку Девід Малпасс, передає Reuters.

За його словами, прогнозовані витрати на відновлення України в розмірі 349 мільярдів доларів "значно зростуть".

Малпасс також зазначив, що, враховуючи очевидне націлювання Росії на електромережі та іншу інфраструктуру, заміна якої буде дорогою, вартість відновлення цих робіт буде величезною.

"Суми приголомшують. Це виснажлива війна, і вона дуже розчаровує", - сказав президент Світового банку.

Світовий банк сумарно надав Україні майже $18 млрд екстреної допомоги.

На початку липня уряд представив проєкт плану відновлення України на міжнародній конференції в Швейцарії, згідно з яким наша країна потребує $750 млрд інвестицій.

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