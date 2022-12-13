"Головна проблема - це люди": У Нацполіції розповіли, чому правоохоронцям буде складно працювати на деокупованому Донбасі
Після звільнення Донбасу основною проблемою залишатимуться люди, які протягом останніх 8,5 років прожили під окупацією і забули, що таке Україна
Про це начальник Нацполіції Ігор Клименко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Діти пішли вже в другий клас (на окупованих територіях, – ред.). Ті, які народились в 2014-15 роках. Люди отруєнні пропагандою Росії. Великі території, які вже 8,5 років не чули української, в яких виховувалась і пропагувалась ненависть до всього українського, до України. Тому головна проблема – це люди", - пояснив він.
На думку Клименка, після деокупації регіону ЗСУ багато людей захочуть виїхати до Росії.
"Перед нами всіма буде стояти задача показати громадянам, які не брали участь у незаконних збройних формуваннях, що наша влада законна, справжня і дійсно краща. І головне, що це територія нашої держави – не Російської Федерації, не якогось "союзного государства", а саме України. Тому, я думаю, що багато людей, які там проживають, мабуть, підуть шукати "русский мір" на території Російської Федерації", - висловився начальник Нацполіції.
- Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі влітку казав, що Донбас іще не втрачений для України.
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