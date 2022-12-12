В Україні відкриють офіс Організації економічного співробітництва та розвитку задля допомоги з відновлення країни
Попередньо офіс діятиме до 2026 року. Саме ця організація була співвиконавцем Плану Маршала і тепер допомагає в розробленні Плану відновлення України
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.
Угода про створення офісу була укладена 12 грудня в Парижі.
"Щойно в Парижі уклали угоду, яка офіційно дає підґрунтя для запуску в Києві так званого "Офісу зв'язку" Організації економічного співробітництва та розвитку. Оскільки Україна визнана потенційним членом ОЕСР, офіс попередньо функціонуватиме до 2026 року задля надання підтримки нашій державі під час відновлення", - йдеться у повідомленні.
Шмигаль також зазначив, що цього місяця було отримано опис положень програми ОЕСР, яка допоможе впровадити стандарти Організації в різних галузях. Він зазначив, що виконання програми допоможе Україні доєднатися до "клубу успішних країн" та стане маркером готовності до вступу в ЄС.
- Уряд Норвегії 9 грудня підписав угоду зі Світовим банком про надання 1 мільярда норвезьких крон (100 млн доларів США) на відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів української інфраструктури.
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