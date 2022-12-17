Європарламент визнав Голодомор 32-33 років геноцидом українському народу. Звідси кілька питань:

1. Якщо події, з метою нищення українського народу творилися під егідою чинної на той момент влади, значить, влада була ворожа та агресивна до українського народу? То може вже час визнати СРСР періодом окупації? Скільки ще рішень (і чиїх) має статися, щоб офіційний Київ визнав факт збройної поразки української державності в Перших Визвольних початком російсько-радянської окупації, а УРСР — колаборантським режимом?

Скільки ще рішень (і чиїх) має статися, щоб офіційний Київ визнав факт збройної поразки української державності в Перших Визвольних початком російсько-радянської окупації, а УРСР — колаборантським режимом?

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2. Якщо є факт, що Червона Армія стояла в оточенні й блокувала (заград. сили) райони скоєння Голодомору, то Червона Армія була ворожим елементом до українського народу? Чому досі структури ЗСУ згадують про дати створення в\ч (40, 50, 70-річчя)? Тим більше що був наказ цього не робити, але... чиє вольове рішення має поставити крапку в цьому сюрі?

3. Якщо вже на рівні Євросоюзу сказано, що Голодомор, є геноцидом українського народу, то коли буде вибачення за "жарт" про "сеньйор-голодомор"?

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Про автора. Віталій Гайдукевич, журналіст

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