Про живучість СРСР
Росія та її союзники у війні з Україною фактично є спадкоємцями Радянського Союзу
Давню ідею про те, що Україна воює не просто з Росією, а з СРСР і його трансформованою версією, можна розширити на всю "вісь зла":
Росія – це країна, яка взяла від СРСР і від капіталізму все найгірше.
Китай – це країна, яка взяла від СРСР і від капіталізму все найкраще.
Іран – це СРСР, у якому на честь тисячоліття хрещення Русі владу захопили монахи Печерської, Почаївської й Святогірської лаври.
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Давню ідею про те, що Україна воює не просто з Росією, а з СРСР і його трансформованою версією, можна розширити на всю "вісь зла"
Північна Корея – це СРСР, у якому на початку 1950-х років переміг не Хрущов, а Берія, і його онук тепер править країною, перетворивши її разом з дідом і татом на концтабір.
Білорусія – це СРСР, у якому на перших і останніх вільних виборах переміг голова колгоспу.
Бір сум, бір сом, бір манат.
Про автора. Андрій Бондар, письменник.
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