Давню ідею про те, що Україна воює не просто з Росією, а з СРСР і його трансформованою версією, можна розширити на всю "вісь зла":

Росія – це країна, яка взяла від СРСР і від капіталізму все найгірше.

Китай – це країна, яка взяла від СРСР і від капіталізму все найкраще.

Іран – це СРСР, у якому на честь тисячоліття хрещення Русі владу захопили монахи Печерської, Почаївської й Святогірської лаври.

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Давню ідею про те, що Україна воює не просто з Росією, а з СРСР і його трансформованою версією, можна розширити на всю "вісь зла"

Північна Корея – це СРСР, у якому на початку 1950-х років переміг не Хрущов, а Берія, і його онук тепер править країною, перетворивши її разом з дідом і татом на концтабір.

Білорусія – це СРСР, у якому на перших і останніх вільних виборах переміг голова колгоспу.

Бір сум, бір сом, бір манат.

Джерело

Про автора. Андрій Бондар, письменник.

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