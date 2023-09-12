"Окупаційна влада сказала, що дизпалива вистачить на п'ять діб": Чубаров про дефіцит пального у Криму

Про це заявив у етері Еспресо голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Сьогодні окупаційна влада намагалася заспокоїти мешканців Криму, оскільки дефіцит палива вже триває тиждень. Особливо він посилився на ті дні, у які окупанти визначили як дні "голосування", - сказав Чубаров.

Голова Меджлісу зазначив, що в одному з округів Криму окупанти зімітували "вибори" у державну думу Росії, але під час їхнього проведення у телеграм-каналах "затятих російських колоністів" з'являлися відеоролики із різкими та відчайдушними висловлюваннями з приводу дефіциту палива.

Чубаров процитував одного з проросійських кримських блогерів: "У етіх вибори, а у нас нєт дізєля. Народ злой і матюкаєтся. Нет і 92-го, а 95-й по ценам (далі йде мат). Среді моіх знакомих очень многіє решилі не ходіть (тобто на вибори). Вот так у нас в Феодосіі".

Голова Меджлісу додав, що така ситуація спостерігається на всьому півострові.

"Окупаційна влада сьогодні сказала, що нібито бензину вистачить на 10 діб, дизельного пального - на 5 діб", - розповів Чубаров.

Політик вважає це свідченням того, що росіяни не встигають постачати паливо через складну логістику. Хоча близько п'яти днів тому окупанти відновили підірваний проліт на мосту через Керченську протоку, рух по ньому обмежений.

За його словами, основне постачання російських військ, які перебувають у Херсонській та Запорізьких областях, відбувається через Крим. Тобто, все необхідне постачається по мосту або кораблями на термінали у Феодосії, бо росіяни бояться йти коридором "Ростов-Таганрог-Маріуполь-Бердянськ" або організовувати там склади зброї і палива через близькість до зони бойових дій.

"Тому для цивільного населення пального і далі не вистачатиме, бо все, що перекидатимуть до Криму, будуть спрямовувати у військо", - підсумував Чубаров.

Партизанський рух "Атеш" повідомив про виявлення місця дислокації російських паливно-мастильних матеріалів і точну кількість діючих заправних цистерн та "КрАЗів", тобто, вантажівок з авіапальним. За даними Атеш, російські військові використовують їх для заправки своєї бойової авіації, розташованої на військовому аеродромі "Кача".

"Проблеми з паливом на всьому півострові вже стали помітними. Росіяни повинні втратити можливість заправляти свою авіаційну та наземну техніку. Вказаний об'єкт буде вражений, як будь-яка інша військова інфраструктура окупантів!", - наголошує Атеш.

Фото: Атеш

Фото: Атеш