Проблему з водою у Миколаєві не вирішено, - Кім
Проблема з питною водою у Миколаєві досі не вирішена, у кранах - технічна
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу, передає Укрінформ.
“Наразі проблему з водою у Миколаєві не вирішено, це тривалий процес - місяців на два щонайменше. Зараз в кранах є технічна вода, що вже добре. Щодо питної, то її або розвозимо, або людям доводиться її купувати”, - сказав Кім.
За його словами, загрози епідемії у Миколаєві немає. Він зазначив, що у місті працюють ринки, магазини, лікарні.
- 8 травня в Миколаєві почали відновлювати водопостачання.
- Внаслідок обстрілів окупантів в ніч на 13 травня пошкоджено дві станції очищення води на одному з об'єктів ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".
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