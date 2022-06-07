Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу, передає Укрінформ.

“Наразі проблему з водою у Миколаєві не вирішено, це тривалий процес - місяців на два щонайменше. Зараз в кранах є технічна вода, що вже добре. Щодо питної, то її або розвозимо, або людям доводиться її купувати”, - сказав Кім.

За його словами, загрози епідемії у Миколаєві немає. Він зазначив, що у місті працюють ринки, магазини, лікарні.

8 травня в Миколаєві почали відновлювати водопостачання.

Внаслідок обстрілів окупантів в ніч на 13 травня пошкоджено дві станції очищення води на одному з об'єктів ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".