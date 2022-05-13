Через нічні обстріли Миколаєва пошкоджено дві станції очищення води
Внаслідок обстрілів окупантів в ніч на 13 травня пошкоджено дві станції очищення води на одному з об'єктів ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"
Про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради у telegram.
"І це саме в той час, коли всі служби спільними зусиллями роблять все можливе, аби відновити водопостачання та забезпечити містян найголовнішим для життя ресурсом - водою. Такі дії ще раз нагадують, що нічого людського у ворогів немає. Ми ж працюємо й надалі - на благо миколаївців!"- додали у пресслужбі.
13 травня підвезуть технічну воду до Заводського, Інгульського, Корабельного та Центрального районів.
За словами голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої, росіяни також обстріляли будівлю дитсадку і дитячу бібліотеку в Миколаєві.
Пресслужба ДСНС України повідомила. що впродовж минулої доби, станом на 8:00 13 травня, в Миколаївській області зареєстрували дев’ять пожеж, п’ять з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів.
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