Через нічні обстріли Миколаєва пошкоджено дві станції очищення води

Про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради у telegram.

"І це саме в той час, коли всі служби спільними зусиллями роблять все можливе, аби відновити водопостачання та забезпечити містян найголовнішим для життя ресурсом - водою. Такі дії ще раз нагадують, що нічого людського у ворогів немає. Ми ж працюємо й надалі - на благо миколаївців!"- додали у пресслужбі.

13 травня підвезуть технічну воду до Заводського, Інгульського, Корабельного та Центрального районів.

За словами голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої, росіяни також обстріляли будівлю дитсадку і дитячу бібліотеку в Миколаєві.

Пресслужба ДСНС України повідомила. що впродовж минулої доби, станом на 8:00 13 травня, в Миколаївській області зареєстрували дев’ять пожеж, п’ять з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів.

11 травня РФ обстріляла Миколаївщину забороненими касетними боєприпасами.

6 травня українські десантники-артилеристи показали відео знищення російського "Урала" з боєкомплектом і бліндажа.

4 травня поблизу адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей ЗСУ відновили контроль території 4 населених пунктів.

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