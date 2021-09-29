Продавали через чат-бот у месенджері: у Києві викрили схему підробки COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів

Про це передає прокуратура Києва.

"За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва викрито двох громадян у виготовленні підроблених COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів ( ч. 3 ст. 190 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24-річний чоловік та 22-річна жінка створили чат-бот у месенджері, де приймали замовлення на виготовлення підробленої медичної документації.

Так, без проходження лабораторних досліджень громадянам пропонували виготовлення ПЛР-тестів із негативним результатом на COVID-19, а також міжнародні свідоцтва про вакцинацію.

ПЛР-тести продавали по 600 грн, а свідоцтво про вакцинацію коштували 1200 грн.

У своїй діяльності правопорушники використовували підроблені печатки та логотип української клініки. За попередніми підрахунками, пара встигла виготовити близько 200 підроблених медичних документів.

У результаті обшуків у правопорушників вилучили ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів на коронавірус. У результаті огляду вилученої техніки виявлено листування із замовниками щодо виготовлення псевдосертифікатів та виявлено бланки для їхнього виготовлення.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb