Продавали через чат-бот у месенджері: у Києві викрили схему підробки COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів
У Києві викрили чоловіка та жінку, які масово підробляли COVID-сертифікати й ПЛР-тести
Про це передає прокуратура Києва.
"За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва викрито двох громадян у виготовленні підроблених COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів ( ч. 3 ст. 190 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24-річний чоловік та 22-річна жінка створили чат-бот у месенджері, де приймали замовлення на виготовлення підробленої медичної документації.
Так, без проходження лабораторних досліджень громадянам пропонували виготовлення ПЛР-тестів із негативним результатом на COVID-19, а також міжнародні свідоцтва про вакцинацію.
ПЛР-тести продавали по 600 грн, а свідоцтво про вакцинацію коштували 1200 грн.
У своїй діяльності правопорушники використовували підроблені печатки та логотип української клініки. За попередніми підрахунками, пара встигла виготовити близько 200 підроблених медичних документів.
У результаті обшуків у правопорушників вилучили ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів на коронавірус. У результаті огляду вилученої техніки виявлено листування із замовниками щодо виготовлення псевдосертифікатів та виявлено бланки для їхнього виготовлення.
Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.
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