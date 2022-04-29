Продажі польського пива Carlsberg впали через кризу біженців в Україні, - генеральний директор компанії

Про це пише Reuters.



За даними видання, директор данської пивоварної компанії Сіс 'т Харт також заявив, що цього року тенденція падіння продажів посилилася через додатковий акциз, інфляцію і кризу біженців, спричинену вторгненням Росії в Україну.



Видання повідомляє, що 3 мільйони українських біженців прибули до Польщі за два місяці війни. Додають, що населення Варшави зросло приблизно на 15%.



"Багато великих вечірок було скасовано, і життя багатьох людей змінилось, оскільки вони піклуються про біженців. Їхні думки зараз про інше, ніж святкувати життя і разом випити пива", - сказав Харт.



Reuters пише, що споживчі настрої у Польщі різко впали з початку кризи в Україні, досягнувши мінімуму за 20 років у березні та квітні. Минулого року споживання пива в Польщі становило 102 літри на людину, що все ще є найвищим показником серед усіх основних ринків Carlsberg. Компанія Carlsberg, яка має три пивоварні в країні, є третьою за величиною пивоварною в Польщі з часткою ринку близько 20%.



У Польщі з початку повномасштабної війни, яку Росія розгорнула проти України, офіційно працевлаштувалися близько 100 тис. українців.

Польський Сейм схвалив зміни до Закону про спеціальну допомогу, які ще на 60 днів продовжує термін виплати допомоги на надання житла та харчування біженцям з України.



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