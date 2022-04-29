Продажі польського пива Carlsberg впали через кризу біженців в Україні, - генеральний директор компанії
Компанія Carlsberg заявила, що продажі пива в Польщі в березні впали на 3-4% і продовжували падати у квітні
Про це пише Reuters.
За даними видання, директор данської пивоварної компанії Сіс 'т Харт також заявив, що цього року тенденція падіння продажів посилилася через додатковий акциз, інфляцію і кризу біженців, спричинену вторгненням Росії в Україну.
Видання повідомляє, що 3 мільйони українських біженців прибули до Польщі за два місяці війни. Додають, що населення Варшави зросло приблизно на 15%.
"Багато великих вечірок було скасовано, і життя багатьох людей змінилось, оскільки вони піклуються про біженців. Їхні думки зараз про інше, ніж святкувати життя і разом випити пива", - сказав Харт.
Reuters пише, що споживчі настрої у Польщі різко впали з початку кризи в Україні, досягнувши мінімуму за 20 років у березні та квітні. Минулого року споживання пива в Польщі становило 102 літри на людину, що все ще є найвищим показником серед усіх основних ринків Carlsberg. Компанія Carlsberg, яка має три пивоварні в країні, є третьою за величиною пивоварною в Польщі з часткою ринку близько 20%.
- У Польщі з початку повномасштабної війни, яку Росія розгорнула проти України, офіційно працевлаштувалися близько 100 тис. українців.
- Польський Сейм схвалив зміни до Закону про спеціальну допомогу, які ще на 60 днів продовжує термін виплати допомоги на надання житла та харчування біженцям з України.
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