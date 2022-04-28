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Сейм Польщі продовжив терміни виплати допомоги біженцям з України

28 квітня, 2022 четвер
00:56
біженці з України Засідання Сейму Республіки Польща

Польський Сейм схвалив зміни до Закону про спеціальну допомогу, які ще на 60 днів продовжує термін виплати допомоги на надання житла та харчування біженцям з України

Про це пише  Onet.

За ухвалення поправок до так званого "Закону про біженців" проголосувала абсолютна більшість депутатів – 429, тоді як проти були лише 10 депутатів ультраправої "Конфедерації". Перед цим на вимогу "Конфедерації" Сейм розглянув питання відхилення цієї ініціативи, але очікувано не підтримав його.

Зміни до закону, що допомога за надання житла та харчування біженцям з України виплачуватиметься до 120 днів. Це на 60 днів більше, ніж передбачено чинним законодавством. Розмір такої допомоги становить 40 злотих на особу на добу.

Поправка також містить положення, які дозволять контролювати виплату допомоги. Згідно з ними, міністерство комп’ютеризації вестиме облік звернень на пільги, завдяки якій комуни зможуть перевіряти інформацію, що міститься в ній.

Тепер, згідно з регламентом, закон надійде на розгляд до Сенату.

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Польща
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допомога
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