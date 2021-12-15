"Продовольство призначалося для військових РФ, що дислокуються у "ДНР" та "ЛНР": суд Ростова вперше визнав наявність військ на Донбасі
Російський суд вперше офіційно визнав, що війська РФ воюють проти України на території Донецької та Луганської областей
Про це йдеться у вироку судді Леонарда Шолохова Кіровського районного суду Ростова-на-Дону, про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.
Справа стосується хабарництва. Вирок – обвинувальний.
За матеріалами справи, обвинувачений постачав продовольство російським військовим на окупований Донбас.
"Це продовольство призначалося для відправлення до військових частин Збройних Сил РФ, що дислокуються на території "ДНР" та "ЛНР"", - йдеться у вироці.
У документі вказано, що військослужбовці знаходились на бойовому чергуванні в ОРДЛО.
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