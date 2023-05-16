Продовження оборони й можливі сценарії розвитку подій: Сирський відвідав позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку й ухвалив низку рішень
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку й поспілкувався з командирами частин і підрозділів
Про це він повідомив у Telegram.
За словами Сирського, росіяни мають більше ресурсів, але проломити оборону ЗСУ вони не можуть.
"Вагнерівці залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани", - розповів генерал-полковник.
"Разом з командирами частин та підрозділів, обговорили та ухвалили необхідні рішення для продовження оборонної операції. Прорахували всі можливі сценарії розвитку подій", - додав Сирський.
Він також роздав нагороди й подарунки захисникам і подякував їм за героїзм.
- Раніше Сирський повідомив про просування Сил оборони на Бахмутському напрямку.
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