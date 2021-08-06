"Продовжувати міжнародний тиск": посол Британії заявила про неможливість нормальних відносин із РФ, поки триває окупація територій України

Про це Сіммонс сказала на форумі експертної мережі "Кримської платформи", передає "Радіо Свобода".



"Зараз потрібно продовжувати міжнародний тиск на Росію за її дії в 2014 році і за те, що відбувається в Криму з того часу. Незаконна анексія Криму поставила значні виклики перед Україною та перед загальною системою євроатлантичної безпеки. Ми повинні показати Росії, що не будемо терпіти її кричущої неповаги до міжнародного порядку", - сказала Сіммонс.



Посол наголосила, що потрібно показати загальну світову позицію щодо кримського питання та протидіяти агресії Росії для відновлення територіальної цілісності України.



Також Сіммонс заявила, що нормальні відносини з РФ неможливі до повернення Україні окупованих територій.



"Росія має поважати незалежність і територіальну цілісність України. Повернення до нормальних відносин неможливе, доки Росія продовжує дестабілізувати Україну і захоплювати її територію. Дії Росії у 2014 році неможливо виправдати. Росія силою захопила територію суверенної України, грубо порушуючи права українців, а також низку своїх міжнародних зобов'язань. Наша позиція чітка: ми не визнаємо, не визнаватимемо незаконну анексію Криму Росією", - передає слова Сіммонс видання РБК-Україна.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що кількість країн-учасниць саміту "Кримської платформи" зросла до 33.