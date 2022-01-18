"Продуктові чеки" повинні мати прозорий і зрозумілий механізм, – Спілка українських підприємців

Про це виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова розповіла в ефірі програми "Еспресо: Капітал з Андрієм Яніцьким" на Еспресо.TV.



"Незахищеним громадянам держава повинна допомагати. Інша справа, що це має бути абсолютно прозорий, зрозумілий механізм. Мають бути критерії – хто ці люди, незахищені верстви населення. Це не дозволить потрапити в пастку зловживань", – сказала вона.

Нагадаємо, радник президента Олег Устенко повідомив, що Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні так званих "продуктових чеків" або виплат, які можна витратити на продуктові товари. У такий спосіб держава, за його словами, може підтримати соціально незахищених українців під час значної інфляції, спричиненої здорожчанням енергоресурсів.

Споживчі ціни в грудні за місяць зросли на 0,6%, а загалом за 2021 рік - на 10%. Ціни на продукти харчування за рік зросли на 10,8%, що переважно зумовлено цінами на цукор, олію та яйця.