Проєкт держбюджету-2022: Марченко назвав основні показники

Про це Марченко повідомив під час представлення проєкту державного бюджету на 2022 рік у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.



Відповідно до матеріалів презентації Марченка, зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, річна інфляція складе 6,2%.



Дооди держбюджету-2022 плануються на рівні 1,2 трлн грн, а витрати - на рівні 1,4 трлн грн. Дефіцит держбюджету заплановано на рівні 188 млрд грн.



На Міністерство оборони планується виділити 131 млрд грн; на оборонно-промисловий комплекс - 2,5 млрд грн; на ветеранів - 13,9 млрд грн; на Пенсійний фонд України - 531,2 млрд грн; на пенсії - 200,6 млрд грн; на субсидії - 41,4 млрд грн; на освіту - 185,6 млрд грн; на охорону здоров'я - 197,2 млрд грн; на вакцинацію - 6 млрд грн.

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