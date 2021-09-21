Проєкт держбюджету-2022: Марченко назвав основні показники
Міністр фінансів Сергій Марченко назвав основні показники проєкту державного бюджету України на 2022 рік
Про це Марченко повідомив під час представлення проєкту державного бюджету на 2022 рік у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.
Відповідно до матеріалів презентації Марченка, зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, річна інфляція складе 6,2%.
Дооди держбюджету-2022 плануються на рівні 1,2 трлн грн, а витрати - на рівні 1,4 трлн грн. Дефіцит держбюджету заплановано на рівні 188 млрд грн.
На Міністерство оборони планується виділити 131 млрд грн; на оборонно-промисловий комплекс - 2,5 млрд грн; на ветеранів - 13,9 млрд грн; на Пенсійний фонд України - 531,2 млрд грн; на пенсії - 200,6 млрд грн; на субсидії - 41,4 млрд грн; на освіту - 185,6 млрд грн; на охорону здоров'я - 197,2 млрд грн; на вакцинацію - 6 млрд грн.
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