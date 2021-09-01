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Головна Економіка Проєкт держбюджету-2022: у Мінсоцполітики розповіли, як пропонують підвищити пенсії українцям з наступного року

Проєкт держбюджету-2022: у Мінсоцполітики розповіли, як пропонують підвищити пенсії українцям з наступного року

1 вересня, 2021 середа
15:41
Економіка пенсія

У Міністерстві соціальної політики пропонують передбачити у проєкті державного бюджету на 2022 рік підвищення пенсійних виплат для ряду категорій отримувачів

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, пропонується забезпечити індексацію всіх пенсій за загальними правилами і підвищення виплат людям, які за віком або станом здоров'я потребують додаткового соціального захисту. Так, комплексна програма підвищення пенсій фокусується на підвищенні найнижчих пенсій.

Крім того, Мінсоцполітики опрацьовує пропозиції щодо диференціації соціальних гарантій пенсіонерам з урахуванням тривалості страхового стажу. На 2022 рік Мінсоцполітики пропонує включити до програми щомісячних доплат літнім громадянам пенсіонерів віком від 70 до 75 років, що дозволить підвищити доходи додатково 1,5 млн пенсіонерів.

У пресслужбі додали, що відомство у рамках підготовки проєкту Державного бюджету на 2022 рік пропонує передбачити підвищення з 1 січня пенсій особам з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи; індексацію з 1 березня пенсій для майже 10 млн пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком від 75 років; перерахунок з 1 липня і з 1 грудня пенсійних виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб; перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв'язку із прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

"Ці пропозиції, а також схвалення Верховною Радою України урядового законопроєкту №4668 дадуть можливість уперше після 2014 року охопити в 2022 році програмою підвищення всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш вразливих групах", - зазначили у пресслужбі.

У пресслужбі також зауважили, що за півтора роки середня пенсія в Україні зросла на чверть, або на 794 грн з початку 2020 року. Так, станом на 1 серпня середня пенсія становить 3 866,84 грн.
 

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Мінсоцполітики
соціальна політика
Держбюджет
пенсії
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