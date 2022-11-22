Про це повідомляє ВВС.

Хоча кілька організацій та інших космічних агентств вже розглядали подібну ідею, проєкт Solaris покликаний закласти основу для практичного плану створення космічної системи виробництва відновлюваної енергії. Ця програма – одна з кількох, які розглядатимуться на раді Європейського космічного агентства, що збирається раз на три роки. Рада визначить бюджет для наступного етапу планів агентства з дослідження космосу, моніторингу довкілля та зв'язку.

Ця ідея витає в умах вже понад півстоліття, але досі її реалізація здавалася надмірно дорогою та складною. Переломним моментом стало різке зниження вартості космічних запусків завдяки багаторазовим ракетам та іншим інноваціям, розробленим у приватному секторі. Крім того, було досягнуто успіхів у роботизованому будівництві об'єктів у космосі, а також з'явилися нові технології бездротової передачі електроенергії з космосу на Землю.

У космосі енергію Сонця можна видобувати набагато ефективніше – воно світить весь час і його промені не розсіюються атмосферою. Основне завдання програми Solaris – зрозуміти, як можна передавати сонячну енергію з космосу в електричні мережі Землі. Просто дуже довгий кабель тут, зрозуміло, не підійде: енергію доведеться передавати бездротовим способом, використовуючи мікрохвильові промені.

Передача гігават енергії на тисячі кілометрів буде великим ривком вперед, але, за словами експертів, цього можна досягти поступово, невеликими кроками. Також вони переконані, що технологія безпечна.

США, Китай та Японія також просунулися у гонитві з розробки космічної сонячної енергетики, і очікується, що найближчим часом вони оголосять про власні плани. Окремо від пропозиції ЄКА, у Великій Британії було створено компанію Space Solar.

Незалежно від планів ЄКА уряд Великобританії дійшов висновку, що до 2040 року можна буде створити супутник, здатний виробляти стільки ж електроенергії, скільки звичайна електростанція – близько 2 ГВт. Це загалом збігається з оцінками ЄКА і, за достатнього фінансування та політичної підтримки, цей результат можна отримати протягом десятиліття.

Видання зазначає, що супутники із сонячними батареями повинні бути довжиною близько 1,7 км, що більш ніж удвічі перевищує розмір найвищої будівлі у світі і на порядок більше, ніж найбільша на сьогодні космічна конструкція – Міжнародна космічна станція розміром 110 метрів

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