Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології Проєкт Solaris: ЄС за крок до практичних досліджень виробництва та передачі електроенергії з Космосу

Проєкт Solaris: ЄС за крок до практичних досліджень виробництва та передачі електроенергії з Космосу

22 листопада, 2022 вiвторок
23:11
Технології Проєкт космічних сонячних електростанцій

Цього тижня Європейське космічне агентство (ЄКА), ймовірно, схвалить розраховане на три роки дослідження перспектив використання сонячних ферм у космосі для вироблення та ефективної передачі електроенергії на Землю

Про це повідомляє ВВС.

Хоча кілька організацій та інших космічних агентств вже розглядали подібну ідею, проєкт Solaris покликаний закласти основу для практичного плану створення космічної системи виробництва відновлюваної енергії. Ця програма – одна з кількох, які розглядатимуться на раді Європейського космічного агентства, що збирається раз на три роки. Рада визначить бюджет для наступного етапу планів агентства з дослідження космосу, моніторингу довкілля та зв'язку.

Ця ідея витає в умах вже понад півстоліття, але досі її реалізація здавалася надмірно дорогою та складною. Переломним моментом стало різке зниження вартості космічних запусків завдяки багаторазовим ракетам та іншим інноваціям, розробленим у приватному секторі. Крім того, було досягнуто успіхів у роботизованому будівництві об'єктів у космосі, а також з'явилися нові технології бездротової передачі електроенергії з космосу на Землю.

У космосі енергію Сонця можна видобувати набагато ефективніше – воно світить весь час і його промені не розсіюються атмосферою. Основне завдання програми Solaris – зрозуміти, як можна передавати сонячну енергію з космосу в електричні мережі Землі. Просто дуже довгий кабель тут, зрозуміло, не підійде: енергію доведеться передавати бездротовим способом, використовуючи мікрохвильові промені.

Передача гігават енергії на тисячі кілометрів буде великим ривком вперед, але, за словами експертів, цього можна досягти поступово, невеликими кроками. Також вони переконані, що технологія безпечна.

США, Китай та Японія також просунулися у гонитві з розробки космічної сонячної енергетики, і очікується, що найближчим часом вони оголосять про власні плани. Окремо від пропозиції ЄКА, у Великій Британії було створено компанію Space Solar.

Незалежно від планів ЄКА уряд Великобританії дійшов висновку, що до 2040 року можна буде створити супутник, здатний виробляти стільки ж електроенергії, скільки звичайна електростанція – близько 2 ГВт. Це загалом збігається з оцінками ЄКА і, за достатнього фінансування та політичної підтримки, цей результат можна отримати протягом десятиліття.

Видання зазначає, що супутники із сонячними батареями повинні бути довжиною близько 1,7 км, що більш ніж удвічі перевищує розмір найвищої будівлі у світі і на порядок більше, ніж найбільша на сьогодні космічна конструкція – Міжнародна космічна станція розміром 110 метрів

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
ЄС
космос
Читайте також:
сніг
21 листопада, 2022 понедiлок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли циклон з дощем та снігом залишить Україну
Сергій Марченко
Автор Сергій Марченко
21 листопада, 2022 понедiлок
Єноти з Банкової вирішили, що можна вже не соромитися
Україна-НАТО
20 листопада, 2022 неділя
Якщо Україна не стане членом в НАТО найближчим часом, вона може уже почати поводитися як учасниця Альянсу, - дипломат Брайза
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.76
    Купівля 39.76
    Продаж 40.47
  • EUR
    Купівля 39.97
    Продаж 40.98
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
22 листопада
23:42
Морські дрони
До збору коштів на морські дрони долучилися люди з 93 країн, – Зеленський
23:41
шпигун
У ЦРУ визнали, що вербують шпигунів серед росіян, незадоволених війною в Україні
23:17
Президент України Зеленський
В Україні розгортають мережу підтримки людей "Пункти незламності", – Зеленський
23:11
Оновлено
Ліонель Мессі
ЧС-2022: Результати усіх матчів 22 листопада, турнірні таблиці
23:03
ЧС-2022, збірна Франції, Жиру
Франція розгромила Австралію на ЧС у Катарі
22:40
Ракетний удар РФ в Дніпрі
Секретар РНБО розповів, скільки ще масованих атак може здійснити Росія, зважаючи на її запаси ракет
22:28
Протксти у Єревані проти ОДКБ та візиту Путіна
У Вірменії напередодні саміту ОДКБ спалахнули протести проти візиту Путіна
22:06
OPINION
Лєна Чиченіна
Який світогляд втирають у Лаврі?
21:50
Звільнений Херсон
Жителі Херсонщини зможуть подати заявки на евакуацію чи гумдопомогу в Координаційний гуманітарний центр. Подробиці
21:48
Аналітика
Сергій Згурець
РФ все ще зберігає можливості для виготовлення ракет, але надалі ці запаси будуть вичерпуватися. Колонка Сергія Згурця
21:25
Форум Муссоліні
В Італії створили загальнонаціональний реєстр пам'яток фашизму та режиму Муссоліні
21:07
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що підтримка України буде одним з пріоритетів на зустрічі очільників МЗС країн НАТО
21:03
OPINION
Костянтин Москалець
Не забути про сніг
20:50
Окупований Крим
У Криму пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про атаку безпілотників на Балаклавську ТЕС
20:41
ЄС
Євросоюз готує позицію щодо спецтрибуналу для РФ, - український посол з особливих доручень МЗС
20:39
Російські хакери
У держдумі РФ пропонують давати російським хакерам військові звання і держнагороди
20:27
SpaceX доставить на МКС насіння карликових томатів, гостру зелену квасолю, випічку та цукерки
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Російський склероз: особливості діагностики
19:58
Bayraktar Байрактар
Туреччина влітку передала Україні високоточні ракети для РСЗВ і Bayraktar, які успішно знищують "шахедів", - аналітики Oryx
19:58
збірна Польщі, Роберт Левандовські, ЧС-2022
Польща і Мексика зіграли внічию на ЧС-2022 у Катарі
19:50
Інтерв’ю
Позивний Салам
Позивний Салам: Росіяни лізуть на Бахмут як таргани - їх знищують, вони несуть величезні втрати, але знову повзуть
19:40
кадирівці
РФ перекинула до окупованого Дебальцева кадировців і вагнерівців
19:39
Кріштіану Роналду
"Манчестер Юнайтед" розірвав контракт з Роналду
19:31
Денис Шмигаль
Тарифи на комуналку не зростатимуть до кінця опалювального сезону, - Шмигаль
19:29
війна з росією
Росіяни намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, щонайменше 6 областей зазнали ворожих ударів, - Генштаб
19:09
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган заявив про можливість наземної операції в Сирії проти курдів
19:04
Фонд Порошенка став найбільшим приватним інвестором для ЗСУ: дослідження
18:55
Олаф Шольц
Видимі та зростаючі невдачі Росії штовхають її до ескалації війни в Україні, - Шольц
18:52
Випустив арештантів, співпрацював із окупантами: у Херсоні затримали експосадовця виправної колонії
18:42
На глушники та інші необхідні атрибути для українських бійців залишилось зібрати трішки більше 50 тис. грн.
18:38
ЗНО
У Міносвіти заявили, що ЗНО-2023 провести неможливо, й оголосили про альтернативний варіант вступу до ВНЗ
18:35
ПВК Вагнера
Усі фракції Європарламенту закликали визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією
18:18
на фото долари
США нададуть Україні додаткові $4,5 млрд на зарплати медикам і вчителям
18:08
Болгарія прийняла пропозицію російського Лукойлу про експорт нафти в обхід ембарго ЄС
18:05
OPINION
Зоя Казанжи
Поки "хлопці та дівчата" воюють там – ми маємо воювати тут
17:58
Нікопольщина, руйнування від обстрілів
У Нікопольському районі через російські обстріли загинув 31 цивільний, близько 130 постраждали
17:56
газ
Єврокомісія визначила верхній ліміт цін на газ для ЄС, - Bloomberg
17:52
ожеледиця сніг дорога
ДСНС попередила про туман і ожеледицю на дорогах 23 листопада
17:51
Ексклюзив
Києво-Печерська Лавра
Держава повинна розірвати договори на перебування московського патріархату у Києво-Печерській, Святогірській та Почаївській лаврах, - релігієзнавець Ковальов
17:50
"Дуже насторожує": прем'єрку Естонії Каллас занепокоїла реклама Угорщини про "шкідливість" санкцій проти РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV