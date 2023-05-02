Проєкт від ЄС: більше, ніж 630 сімей отримали продуктові набори у Слов'янську

Про це вона заявила в етері Еспресо.

"Наразі ми закрили проєкт від Європейського Союзу, вони надали нам гроші, щоб ми закупили продуктові набори. Більше, ніж 630 сімей отримали ці продуктові набори", - зазначила вона.

Також координаторка додала, що наразі велика потреба - це гігієнічні набори та харчування для дітей.

Чепіга повідомила, що влітку у місті було зареєстровано 20-24 тисячі людей цивільного населення, яке залишалося на території міста.

"Зараз багато повернулося, тому що у когось закінчилися ресурси перебувати, когось вже викликали на своє місце працевлаштування, хтось все-таки залишався і насамперед залишалися літні люди, маломобільні, у кого взагалі не було можливості виїхати - це вразлива категорія населення", - зазначила вона.

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Координаторка додала, що люди залишалися весь час у Слов'янську, багато є переселенців з Бахмуту, з Лиману та Ізюму.

На питання щодо можливості задоволення потреби хворих на важкі захворювання, такі як СНІД, діабет чи онкологічні захворювання, Ельміра Чепіга зазначила, що зараз, коли багато аптек відновили свою роботу - "ситуація вирівнялася".

"На початку було важко, дійсно, бо аптеки не працювали, зараз багато аптек вже відновили свою роботу. У той час, коли все було закрито, ми намагалися, як волонтерський центр, закривати потребу, співпрацювали з донорами, які закупали й передавали", - зазначила вона та додала, що раніше волонтери виїжджали в безпечніші області, щоб закупити ліки та привозили назад.