Росіяни вночі знову атакували Слов'янськ ракетами С-300 та "шахедами"

Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Вночі, 18 квітня, місто знову обстріляли двома ракетами С-300 і двома "шахедами". Це центральна частина міста. Терористи влучили у бульвар Пушкіна та приватне охоронне підприємство. Постраждали п'ятиповерхові та приватні будинки, які розташовані поруч, автівки. Вибуховою хвилею повибивало скло та двері. Обійшлося без жертв", - заявив Лях.