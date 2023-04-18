Росіяни вночі знову атакували Слов'янськ ракетами С-300 та "шахедами"
У ніч на 18 квітня ворожі війська знову обстріляли Слов'янськ Донецької області двома ракетами С-300 та двома "шахедами"
Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Вночі, 18 квітня, місто знову обстріляли двома ракетами С-300 і двома "шахедами". Це центральна частина міста. Терористи влучили у бульвар Пушкіна та приватне охоронне підприємство. Постраждали п'ятиповерхові та приватні будинки, які розташовані поруч, автівки. Вибуховою хвилею повибивало скло та двері. Обійшлося без жертв", - заявив Лях.
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