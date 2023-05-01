Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якщо лінія фронту наближається, то кількість обстрілів з боку окупантів завжди зростає. Не змінюються заряди, якими РФ обстрілює місто - це ракети С-300", - зауважив Лях.

Голова Слов'янської міської військової адміністрації також додав, що в Слов'янську встановлено 10 бетонних укриттів у місцях скупчення людей.