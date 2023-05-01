Якщо лінія фронту наближається, кількість обстрілів міста росіянами зростає, - голова Слов'янської МВА Лях
Голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях зазначив, що у місті встановили 10 бетонних укриттів
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Якщо лінія фронту наближається, то кількість обстрілів з боку окупантів завжди зростає. Не змінюються заряди, якими РФ обстрілює місто - це ракети С-300", - зауважив Лях.
Голова Слов'янської міської військової адміністрації також додав, що в Слов'янську встановлено 10 бетонних укриттів у місцях скупчення людей.
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