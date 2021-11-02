Профільний комітет Ради рекомендував прийняти відставку міністрів Любченка і Уруського
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді прийняти відставку першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Олексія Любченка та віцепрем'єрміністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського
Про це у Telegram повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мелничук.
"Комітет з питань економічного розвитку рекомендував ВРУ визначитись шляхом голосування щодо питання звільнення першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки України Любченка О.М.", - написав Мельничук.
Він також зазначив, що цей же комітет рекомендував підтримати заяву про звільнення за власним бажанням віцепрем'єр-міністра - з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.
- Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський написав заяву про відставку.
- Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко написав заяву про відставку 2 листопада.
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