Міністр економіки Любченко подав у відставку
Перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко написав заяву про відставку
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Теlegram.
"Перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади", - написав Мельничук.
- Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков написав заяву про звільнення з посади.
- Також віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський написав заяву про відставку.
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