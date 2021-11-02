Міністр економіки Любченко подав у відставку

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Теlegram.

"Перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади", - написав Мельничук.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков написав заяву про звільнення з посади.

Також віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський написав заяву про відставку.

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