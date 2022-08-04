Профспілки надають місця в санаторіях для переселенців з Донеччини, - правозахисник
Швидко побудувати житло для переселенців з Донецької області неможливо
Про це в ефірі Еспресо заявив правозахисник Павло Лисянський.
На його думку, житло для переселенців з Донеччині потрібно було планувати заздалегідь .
"За моєю інформацією, там готуються якісь санаторії, з профспілками ведуть розмову. Наприклад, деякі живуть у профспілкових таборах у Черкасах. Федерації профспілок України надходить допомога від інших профспілок, вони їх витрачають на утримання таборів, санаторіїв, профілакторіїв. Туди приїжджають люди, але покрити всіх добровільно-примусово евакуйованих на сьогодні просто немає змоги", - сказав Лиснянський.
Правозахисник вважає, що повинна бути програма для забезпечення житлом.
"Я знаю, що зараз десь починають і кажуть, що потрібно будувати модульне житло, але це час. Швидко ти будинки не побудуєш, це доведено досвідом 2014 року", - підсумував він.
- 3 серпня Кабінет міністрів України видав офіційне розпорядження про примусову евакуацію з Донецької області.
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