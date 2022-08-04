Профспілки надають місця в санаторіях для переселенців з Донеччини, - правозахисник

Про це в ефірі Еспресо заявив правозахисник Павло Лисянський.

На його думку, житло для переселенців з Донеччині потрібно було планувати заздалегідь .

"За моєю інформацією, там готуються якісь санаторії, з профспілками ведуть розмову. Наприклад, деякі живуть у профспілкових таборах у Черкасах. Федерації профспілок України надходить допомога від інших профспілок, вони їх витрачають на утримання таборів, санаторіїв, профілакторіїв. Туди приїжджають люди, але покрити всіх добровільно-примусово евакуйованих на сьогодні просто немає змоги", - сказав Лиснянський.

Правозахисник вважає, що повинна бути програма для забезпечення житлом.

"Я знаю, що зараз десь починають і кажуть, що потрібно будувати модульне житло, але це час. Швидко ти будинки не побудуєш, це доведено досвідом 2014 року", - підсумував він.

3 серпня Кабінет міністрів України видав офіційне розпорядження про примусову евакуацію з Донецької області.