Прогноз погоди від Діденко: українців очікує сонячний початок тижня без дощів

Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.

Вона зазначила, що хмар, "хоча й красивих, білих, мало, проте багато синього неба".

"5-го вересня протягом дня температура повітря буде стриманою: прохолодніше на сході та півночі, +15+19 градусів, тепліше на заході та півдні, +17+24 градуси, у центральній частині - помірно тепло, +16+20 градусів. Ніч, звичайно, вже холодна, передбачається +7+12 градусів, у північних областях та на північному сході +4+9 градусів", - написала Діденко.

Синоптик також відзначила, що "багато українців зараз перебувають у дружньої сусідки - Польщі, тому зазирнемо й туди синоптичним оком".

"У понеділок, щоб наші не сумували, польська погода буде практично ідентична українській - сухо, сонячно, вночі свіжо, +6+13 градусів, вдень помірно тепло, максимально протягом дня +17+22 градуси. У Варшаві без опадів, вночі +8, вдень +20 градусів", - відзначила Діденко.

Синоптик прогнозує, що у Києві 5-го вересня очікується сонячна красива погода з максимальною температурою повітря близько +18 градусів. Вночі, ввечері, вранці стовпчики термометрів опускатимуться до +7+11 градусів.

"Більшу частину тижня ми перебуватимемо серед сухої сонячної погоди, серйозні дощі прибудуть в Україну в суботу-неділю. Куди, які, скільки - будемо дивитися разом", - написала Діденко.

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