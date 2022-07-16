Прокуратура Німеччини розслідує витік секретної інформації про злочини у Бучі
У Німеччині прокуратура розслідує витік секретної інформації про масові вбивства в Бучі
Про це інформує німецьке видавництво Bild.
На початку квітня Федеральна розвідувальна служба Німеччини провела закритий брифінг для депутатів Бундестагу та вищих державних службовців про злочини росіян у Бучі. Частина інформації мала залишатися суворо конфіденційною, утім вона з'явилася в ЗМІ.
"Існують процедури, в рамках яких адміністрація Бундестагу звернулася до прокуратури. Ми вивчаємо їх", – сказала представник відомства.
Прокуратура Німеччини розпочала розслідувати державну зраду.
"Депутати повинні усвідомлювати, що видача секретів – це не рядове правопорушення і воно може призвести до вкрай серйозних наслідків", – заявила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.
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