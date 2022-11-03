Прокуратура викрила схему продажу гуманітарних автомобілів на суму понад 1,6 млн грн
Прокуратура викрила чоловіка, який через соціальні мережі та OLX продавав автомобілі, які були ввезені як гуманітарна допомога
Про це інформує Офіс генпрокурора.
За даними слідства, чоловік продавав автомобілі, які були ввезені на територію України для потреб ЗСУ. Продажі він здійснював за допомогою месенджера "Телеграм" і сервісу OLX: там він створив групу з оголошеннями про асортимент та продаж автомобілів.
Під час обшуку автосалонів, зловмисник використовував для збуту, в чоловіка вилучили сім позашляховиків, а також документацію, яка свідчить про їх ввезення на територію України у вигляді гуманітарної допомоги. Загальна сума вилученого складає понад 1,6 млн грн.
Наразі чоловіка звинувачують за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану).
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