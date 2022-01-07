Прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку – адвокат Головань спростував брехню ДБР щодо "Прямого" і "5 каналу"

Про це пише на Facebook адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань.



Він також оприлюднив як доказ скріншоти з документів, які доводять, що серед майна та активів, на які незаконно наклали арешт, є активи ТОВ "Вільні медіа", що володіє двома опозиційними телеканалами.

"ДБР самі Різдво не святкують (що зрозуміло, вони іншому моляться) і іншим не дають. На Святий Вечір разом з прокурорами Бєлкіним, Потапенком та Сафаряном і Її честю слідчою суддею Печерського районного суду м. Києва Бортницькою напакостили, а тепер виправдовуються. Не арештовували, брешуть, активів "Прямого" і "5 каналу".

"Але ось же скріншот Ухвали про арешт, а нижче скріншот прокурорського клопотання, яке Її честь Бортницька у свою ухвалу разом з помилками і "очєпятками" переписала. А там чорним по білому: ДП "ТРК "НБМ – ЗАПОРІЖЖЯ" та ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВТОР ТВ". Компанії, що мають прямий стосунок до трансляції програм опозиційних телеканалів», – зазначає адвокат.

"От тільки частки Петра Порошенка у капіталі цих юридичних осіб давно немає. Петро Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА", засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів. Тобто, прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку", – констатує адвокат Головань.

"Можна звичайно, подумати, що прокурори і Її честь суддя Бортницька просто не вміють працювати з реєстром юридичних осіб, а тому не знають, що кінцевий бенефіціарний власник може змінюватися з певним запізненням від дати зміни власника. Це пояснило б, чому Бєлкін, Потапенко і Сафарян працюють в Офісі Генпрокурора. З будь-якої юридчної фірми їх би одразу вигнали", – іронізує Головань.

"Тим більше, що вони ще й замість коду ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВТОР ТВ" зазначили код іншого актива ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА" – ТОВ "ТРК "ЕКСПРЕС-ІНФОРМ", – зауважує адвокат.

"Однак ми не думаємо, що це від дурості і типового для генпрокурорського офісу та ДБР непрофесіоналізму. Ми переконані, що Бєлкін, Потапенко, Сафарян і її честь Бортницька діяли умисно, оскільки головний, на наше переконання, замовник Зеленський зацікавлений саме в знищенні опозиційних телеканалів. Хай там як, незаконно накладено арешт на медіаактиви ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА", – наголошує Ігор Головань.

"І я переконаний, що власники ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА" не тільки апеляцію подадуть, але і вимагатимуть розслідування дій Бєлкіна, Потапенко, Сафаряна і Бортницької на предмет наявності складу злочину, предбаченого статтею 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)", – резюмує Головань.