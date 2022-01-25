Промоутер більше не впевнений, що Усик проведе наступний бій з Джошуа
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що український боксер з однаковою ймовірністю може провести наступний поєдинок, як проти Ентоні Джошуа, так і проти Тайсона Ф'юрі
Про це Красюк заявив в інтерв'ю YouTube-каналу BoxingSocial.
За його словами, зараз між усіма зацікавленими сторонами тривають переговори, а остаточно ім'я наступного суперника Усика буде оголошено у лютому.
"Ми пливемо за течією. Думаю, що на початку чи середині лютого ми ухвалимо остаточне рішення. Який бій буде наступним? Цього разу шанси 50 на 50. У мене немає повної впевненості, що Усик у наступному бою поб'ється з Ф'юрі. Але водночас я даю 50 відсотків, що цей поєдинок відбудеться. Так, зараз шанси 50 на 50", - сказав Красюк.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він мав зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- Нагадаємо, 25 січня Ентоні Джошуа спростував інформацію про те, що він відмовився від негайного реваншу з українцем Олександром Усиком за 15 млн фунтів.
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