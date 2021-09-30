Промоутер Джошуа заговорив про проведення повторного бою з Усиком в Україні
Бій між чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком і Ентоні Джошуа може відбутися в Україні
Про це повідомляє Boxing News 24.
За словами Хірна, він хоче провести реванш Джошуа з Усиком на відкритому майданчику в квітні.
"У мене є бажання провести реванш на відкритому майданчику, але зробив би це в квітні. Ми робили це раніше. Також я хочу, щоб другий бій пройшов у Великій Британії, але я впевнений, що команда Усика хоче, щоб він пройшов в Києві. У мене немає проблем з тим, щоб провести бій в Україні. Потрібно все проаналізувати і подивитися, який дохід в цьому випадку ми можемо отримати. Звичайно, наш перший вибір - це Велика Британія. Зараз ми вже маємо пропозиції, щоб провести реванш на Близькому Сході", - сказав промоутер Едді Хірн.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Тайсон Ф'юрі заявив, що сподівався на перемогу свого співвітчизника Ентоні Джошуа у бою проти Олександра Усика.
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