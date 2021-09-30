Промоутер Джошуа заговорив про проведення повторного бою з Усиком в Україні

Про це повідомляє Boxing News 24.



За словами Хірна, він хоче провести реванш Джошуа з Усиком на відкритому майданчику в квітні.



"У мене є бажання провести реванш на відкритому майданчику, але зробив би це в квітні. Ми робили це раніше. Також я хочу, щоб другий бій пройшов у Великій Британії, але я впевнений, що команда Усика хоче, щоб він пройшов в Києві. У мене немає проблем з тим, щоб провести бій в Україні. Потрібно все проаналізувати і подивитися, який дохід в цьому випадку ми можемо отримати. Звичайно, наш перший вибір - це Велика Британія. Зараз ми вже маємо пропозиції, щоб провести реванш на Близькому Сході", - сказав промоутер Едді Хірн.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі заявив, що сподівався на перемогу свого співвітчизника Ентоні Джошуа у бою проти Олександра Усика.

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