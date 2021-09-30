Ф'юрі пояснив, чому засмутився поразці Джошуа від Усика

Про це повідомляє Mirror.

За словами Ф'юрі, він засмутився через поразку Джошуа від Усика, оскільки через неї зірвався бій між британцями за звання абсолютного чемпіона світу, який обіцяв принести кожному з боксерів по $100 млн.

"Усик зробив свою справу, і це все, що я знаю. Він виграв, і удачі йому. Чи був я абсолютно вражений, коли Усик переміг? Так був. Я сподівався, що Джошуа зможе виграти бій, але він не зміг", - сказав Ф'юрі, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі. 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) він захищатиме пояс у поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

28 вересня Олександр Усик піднявся на другу позицію в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.

28 вересня Олександр Усик заявив про бажання провести поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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