Цього не було 30 років: Усик оголосив про намір битися за звання абсолютного чемпіона світу

Про це Усик заявив під час пресконференції у Києві, повідомляє iSport.ua.

За словами українського боксера, у разі успіху в реванші з Ентоні Джошуа, він хоче зустрітися з переможцем бою між британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером.

"Є чотири пояси. Четвертий - у Тайсона Ф'юрі. Розмови про об'єднання цих поясів можуть бути лише після того, як Тайсон Ф'юрі відбоксує з Деонтеєм Вайлдером і після нашого реваншу з Ентоні. Природно, дуже б хотілося провести об'єднавчий поєдинок, тому що в суперважкій ваговій категорії цього не було вже впродовж, якщо я не помиляюся, близько тридцяти років", - сказав Усик (останнім важковаговиком, який володів званням абсолютного чемпіона світу був британець Леннокс Льюїс у 1999 - 2000 роках).

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 9 жовтня захищатиме титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) у бою проти Деонтея Вайлдера.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

28 вересня Олександр Усик піднявся на другу позицію в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb