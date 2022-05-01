Промоутер Ф'юрі дав прогноз на другий бій Усика проти Джошуа

Про це Арум заявив у інтерв'ю FightHype.com.

"Усик і Джошуа влаштують дуже хороший поєдинок. Відверто кажучи, я чекаю, що Усик зробить те саме, що й у першому бою", - сказав Арум.

Він додав, що очікує побачити хороший бій.

"Бій відбудеться 25 липня. Організація реваншу Усика з Джошуа - це робота Едді Хірна. Я не коментуватиму це. Упевнений, що це дуже хороший бій", - зазначив Арум.

Олександр Усик є чемпіоном WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі.



30 квітня промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що вважає найнебезпечнішим для британського боксера суперником українця Олександра Усика.

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