Промоутер Ф'юрі дав прогноз на другий бій Усика проти Джошуа
Промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що українець Олександр Усик вдруге переможе британця Ентоні Джошуа
Про це Арум заявив у інтерв'ю FightHype.com.
"Усик і Джошуа влаштують дуже хороший поєдинок. Відверто кажучи, я чекаю, що Усик зробить те саме, що й у першому бою", - сказав Арум.
Він додав, що очікує побачити хороший бій.
"Бій відбудеться 25 липня. Організація реваншу Усика з Джошуа - це робота Едді Хірна. Я не коментуватиму це. Упевнений, що це дуже хороший бій", - зазначив Арум.
Олександр Усик є чемпіоном WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі.
- 30 квітня промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що вважає найнебезпечнішим для британського боксера суперником українця Олександра Усика.
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