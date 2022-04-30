Промоутер назвав ім'я найнебезпечнішого для Ф'юрі суперника

Про це Арум заявив у інтерв'ю FightHype.

За словами американця, він все ще мріє організувати поєдинок між Ф'юрі та Усиком, якого вважає найкращим боксером, з яким міг би зустрітися британець

"Усик був би найкращим боксером, з яким будь-коли бився Ф'юрі. Я не знаю, як би Тайсон відреагував на це. У боксі існує думка, що хороший великий хлопець поб'є хорошого маленького хлопця. Тут треба дивитися, але Усик – видатний боєць. Ентоні Джошуа – дуже добрий боксер, але навряд чи видатний", - сказав Арум.

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі.

Олександр Усик є чемпіоном WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Очікується, що в липні він зустрінеться у реванші з Ентоні Джошуа.



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