Ф'юрі знайшли суперника для найкасовішого бою в історії

Про це повідомляє BoxingScene.

За його словами, бій Тайсона Ф'юрі проти камерунського бійця змішаних єдиноборств принесе більше грошей, ніж поєдинок американського боксера Флойда Мейвезера проти головної зірки UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) ірландця Конора Макгрегора.

"Якщо припустити, що цей хлопець з UFC погодиться битися, це буде монументальна угода. Вони знають один одного і знають, як багато потрібно зробити для цього бою. Гадаю, Ф’юрі та Нганну, зароблять більше грошей, ніж Мейвезер та Макгрегор", – сказав Арум.

У 2017 році Мейвезер нокаутував Макгрегора у бою за правилами боксу. Цей поєдинок було визнано найкасовішим у історії, його організатори заробили $600 млн.

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі. Нганну є чемпіоном UFC у цій категорії.

Британець 24 квітня після перемоги над співвітчизником Ділліаном Вайтом заявив, що залишає великий бокс та надалі виходитиме на ринг лише у виставкових поєдинках.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb