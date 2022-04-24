Усик - не цікавий, але готовий проводити виставкові бої: стали відомі плани Ф'юрі після завершення кар'єри

Про це повідомив авторитетний інсайдер ESPN Майк Коппінджер.



"Тайсон Ф’юрі сказав, що його не цікавить бій проти переможця бою Усик – Джошуа за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі, але він зацікавлений у виставкових поєдинках, і зауважив, що бій проти чемпіона UFC у важкій вазі Френсіса Нганну є можливим", – розповів інсайдер.



Переможний бій за титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі проти Ділліана Вайта був для Тайсона Ф'юрі 33-м у його кар'єрі. Британський боксер жодного разу не програвав і здобув 23 перемоги нокаутом.



Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Очікується, що він зустрінеться у реванші з Ентоні Джошуа в липні.

20 квітня Тайсон Ф’юрі заявив, що бій з Ділліаном Вайтом стане останнім у його кар'єрі.

22 квітня Ф’юрі та Вайт провели офіційну процедуру зважування та влаштували фінальну дуель поглядів.

У ніч проти 24 квітня британець Тайсон Ф'юрі нокаутом переміг Ділліана Вайта в бою-захисті титулу WBC у надважкій вазі.

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