Усик - не цікавий, але готовий проводити виставкові бої: стали відомі плани Ф'юрі після завершення кар'єри
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі не зацікавлений у поєдинку проти переможця бою Усик-Джошуа
Про це повідомив авторитетний інсайдер ESPN Майк Коппінджер.
"Тайсон Ф’юрі сказав, що його не цікавить бій проти переможця бою Усик – Джошуа за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі, але він зацікавлений у виставкових поєдинках, і зауважив, що бій проти чемпіона UFC у важкій вазі Френсіса Нганну є можливим", – розповів інсайдер.
Переможний бій за титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі проти Ділліана Вайта був для Тайсона Ф'юрі 33-м у його кар'єрі. Британський боксер жодного разу не програвав і здобув 23 перемоги нокаутом.
Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Очікується, що він зустрінеться у реванші з Ентоні Джошуа в липні.
- 20 квітня Тайсон Ф’юрі заявив, що бій з Ділліаном Вайтом стане останнім у його кар'єрі.
- 22 квітня Ф’юрі та Вайт провели офіційну процедуру зважування та влаштували фінальну дуель поглядів.
- У ніч проти 24 квітня британець Тайсон Ф'юрі нокаутом переміг Ділліана Вайта в бою-захисті титулу WBC у надважкій вазі.
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