Промоутер назвав божевільну суму, яку Усику обіцяли за бій з Ф'юрі

Про це пише BoxingNews24.

За словами Арума, суму в $60 млн Усик отримав би за бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, якби зустрівся з Ф'юрі у Саудівські Аравії. Натомість у Великій Британії українцю запропонували втричі менше, що на переконання американського промоутера, й стало справжньою причиною провалу переговорів між боксерами.

"Їхній бій ніколи не зірвався б, якби були саудівські гроші. Був уже достатній гонорар, щоби провести цей бій. Гроші, на які вони погодились. Можливо були розбіжності щодо реваншу, та гадаю, що це був просто привід", - розповів Арум.

Він додав, що в Саудівській Аравії не відмовилися від організації поєдинку та хочуть провести його наприкінці 2023 року.

"Саудівці запевнили, що вони хочуть провести поєдинок, але у листопаді чи грудні. А допоки Усик битиметься з Дюбуа. Якщо він та Ф'юрі виграють, ми зможемо повернутися до переговорів про бій за звання абсолютного чемпіона. Сподіваюся, у Саудівській Аравії" - сказав Арум.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Даніель Дюбуа є обов'язковим претендентом на титул WBA.