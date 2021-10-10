Промоутер назвав Ф'юрі та Вайлдера "солоденькими булочками" для Усика
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що британець Тайсон Ф'юрі та американець Деонтей Вайлдер не становлять загрози для українського боксера
Про це Красюк сказав у етері Megogo Гонг, повідомляє Tribuna.com.
За словами Красюка, рівень боксу, який показали британець та американець у бою за титул WBC (Всесвітньої боксерської ради), не витримує критики.
"Ми побачили вакханалію. Я з величезним інтересом спостерігав за тим, що відбувається через особисту зацікавленість. Те, що я побачив в рингу - і з одного, і з іншого боку - це суперкласні новини для Олександра Усика. Не результат, а саме процес. Що один, що другий - це для Усика солоденькі булочки з корицею", - сказав Красюк.
Він також визнав, що помилився, коли прогнозував перемогу Вайлдера.
"Я припускав перемогу Вайлдера. Я був практично переконаний в тому, що Вайлдер здобуде перемогу достроково. По-іншому він би й не зміг. І він в певний момент навіть наблизився до цього, коли відправив Ф'юрі в нокдаун. Але він був "квадратним", він не міг ні рухатися, ні завдавати ударів. Він втомився ще на шляху в ринг. Напевно, це пов'язано з набором м'язової маси і нездатністю організму впоратися з цим" - припустив Красюк.
-
Нагадаємо, 10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.48
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе