Промоутер назвав Ф'юрі та Вайлдера "солоденькими булочками" для Усика

Про це Красюк сказав у етері Megogo Гонг, повідомляє Tribuna.com.

За словами Красюка, рівень боксу, який показали британець та американець у бою за титул WBC (Всесвітньої боксерської ради), не витримує критики.

"Ми побачили вакханалію. Я з величезним інтересом спостерігав за тим, що відбувається через особисту зацікавленість. Те, що я побачив в рингу - і з одного, і з іншого боку - це суперкласні новини для Олександра Усика. Не результат, а саме процес. Що один, що другий - це для Усика солоденькі булочки з корицею", - сказав Красюк.

Він також визнав, що помилився, коли прогнозував перемогу Вайлдера.

"Я припускав перемогу Вайлдера. Я був практично переконаний в тому, що Вайлдер здобуде перемогу достроково. По-іншому він би й не зміг. І він в певний момент навіть наблизився до цього, коли відправив Ф'юрі в нокдаун. Але він був "квадратним", він не міг ні рухатися, ні завдавати ударів. Він втомився ще на шляху в ринг. Напевно, це пов'язано з набором м'язової маси і нездатністю організму впоратися з цим" - припустив Красюк.

Нагадаємо, 10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.

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