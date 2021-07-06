Промоутер назвав компонент, за яким Усик вдесятеро переважає Джошуа

Про це він заявив у інтерв'ю Pep Talk UK.

За словами Красюка, Усик набагато досвідченіший за Джошуа, оскільки провів вдесятеро більше поєдинків на аматорському рингу.

"Його боксерські вміння та вміння Усика - вони різні. У Джошуа лише 45 або 47 боїв в аматорах, у Усика 300 або 400 - вдесятеро більше. Вони обидва чемпіони Європи, світу та Олімпіади. Але різниця в досвіді буде позначатися", - переконаний Красюк.

Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Ентоні Джошуа є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Очікується, що бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні.

