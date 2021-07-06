Промоутер назвав компонент, за яким Усик вдесятеро переважає Джошуа
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що британець Ентоні Джошуа провів вдесятеро менше боїв за українця на любительському ринзі
Про це він заявив у інтерв'ю Pep Talk UK.
За словами Красюка, Усик набагато досвідченіший за Джошуа, оскільки провів вдесятеро більше поєдинків на аматорському рингу.
"Його боксерські вміння та вміння Усика - вони різні. У Джошуа лише 45 або 47 боїв в аматорах, у Усика 300 або 400 - вдесятеро більше. Вони обидва чемпіони Європи, світу та Олімпіади. Але різниця в досвіді буде позначатися", - переконаний Красюк.
Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Ентоні Джошуа є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Очікується, що бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні.
- Нагадаємо, 6 липня Олександр Красюк заявив, що Ентоні Джошуа має хибну уяву про перевагу над Олександром Усиком у габаритах.
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