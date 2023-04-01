Про це повідомляє Sky Sports.

За словами промоутера українця Олександра Красюка, наступним суперником Олександра Усика стане офіційний претендент на пояс WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) Даніель Дюбуа, з представниками якого він вже розпочав переговори.

"Наступна опція для Усика - це обов'язковий бій за версією WBA. Тому наступний суперник - Даніель Дюбуа. Я зустрічався з Джорджем Ворреном, щоб обговорити, що ми хочемо та можемо зробити. Зараз розглядаємо різні варіанти, Лондон та Манчестер - серед них. Можливо, якщо ми знайдемо рішення, то зможемо організувати бій у Великій Британії", - розповів Красюк.

Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).