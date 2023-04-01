Промоутер оголосив ім'я наступного суперника Усика
Український боксер Олександр Усик розпочав переговори про організацію поєдинку з британцем Даніелем Дюбуа
Про це повідомляє Sky Sports.
За словами промоутера українця Олександра Красюка, наступним суперником Олександра Усика стане офіційний претендент на пояс WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) Даніель Дюбуа, з представниками якого він вже розпочав переговори.
"Наступна опція для Усика - це обов'язковий бій за версією WBA. Тому наступний суперник - Даніель Дюбуа. Я зустрічався з Джорджем Ворреном, щоб обговорити, що ми хочемо та можемо зробити. Зараз розглядаємо різні варіанти, Лондон та Манчестер - серед них. Можливо, якщо ми знайдемо рішення, то зможемо організувати бій у Великій Британії", - розповів Красюк.
Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 22 березня стало відомо, що Усик припинив переговори з Ф'юрі та проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої три титули.
- Промоутер українця Олександр Красюк оголосив, що Олександр Усик після зриву поєдинку з Тайсоном Ф'юрі розпочне переговори з іншим британцем - Даніелем Дюбуа.
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