Промоутер порівняв Джошуа з "танком" перед супербоєм проти Усика

Про це повідомляє talkSPORT.



За словами Хірна, Джошуа підходить до бою проти Усика в відмінних кондиціях.



"Я ще не бачив Джошуа таким впевненим перед боєм, як зараз. Це може звучати іронічно, адже, ймовірно, що морально і технічно це його найскладніший бій. Йому просто комфортно від того, що він робить. Джошуа впевнений в своїй техніці, стратегії і своїх планах. Я бачу його більш спокійним, більш зосередженим і досвідченим. Він загартований. Він як танк", - сказав Едді Хірн.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Olympic Champ vs Olympic Champ

Unified Heavy vs Undisputed Cruiser



This is ???????????????????????????? ???? #JoshuaUsyk pic.twitter.com/MkucAsui0H — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 23, 2021