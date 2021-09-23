Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Промоутер порівняв Джошуа з "танком" перед супербоєм проти Усика

Промоутер порівняв Джошуа з "танком" перед супербоєм проти Усика

23 вересня, 2021 четвер
18:51
Спорт Джошуа, Хірн та Усик

Едді Хірн, який є промоутером Ентоні Джошуа, висловився про стан британця перед боєм проти українця Олександра Усика

Про це повідомляє talkSPORT.

За словами Хірна, Джошуа підходить до бою проти Усика в відмінних кондиціях.

"Я ще не бачив Джошуа таким впевненим перед боєм, як зараз. Це може звучати іронічно, адже, ймовірно, що морально і технічно це його найскладніший бій. Йому просто комфортно від того, що він робить. Джошуа впевнений в своїй техніці, стратегії і своїх планах. Я бачу його більш спокійним, більш зосередженим і досвідченим. Він загартований. Він як танк", - сказав Едді Хірн.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем". 

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
Едді Хірн
Читайте також:
Руслан Малиновський (в центрі)
22 вересня, 2021 середа
Українець Малиновський став героєм матчу в чемпіонаті Італії
Андрей Ярмоленко
22 вересня, 2021 середа
Ярмоленко допоміг "Вест Гему" вибити "Ман Юнайтед" з Кубка футбольної ліги
Наталка Діденко
22 вересня, 2021 середа
Україну накриють заморозки, штормовий вітер і сніг, - синоптик Наталка Діденко
Київ
+8
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.52
    Купівля 26.52
    Продаж 26.77
  • EUR
    Купівля 31.01
    Продаж 31.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
23 вересня
19:50
вакцинація
Румунія 28 вересня почне вакцинацію третьою дозою від COVID-19
19:49
Микола Княжицький
Закон про олігархів перетворює Україну на Росію чи Білорусь, - Княжицький
19:43
Олександр Усик
Відео дня: Усик провів українською мовою прес-конференцію, присвячену бою з Джошуа
19:30
"Талібан" повідомив про перемовини з представниками Киргизстану
19:17
Значна частина українців оптимістична щодо повернення окупованих територій, - представник президента в АР Крим
19:12
"Прикарпаття" - "Чорноморець"
"Чорноморець" розгромив "Прикарпаття" у Кубку України з футболу
18:53
МВФ
Радник Зеленського розповів, коли Україні очікувати на новий транш МВФ
18:37
серце
Хлопчик, якому пересадили у Львові серце, мріє мати багато підписників в інстаграмі
18:30
Юрій Вітренко
Вітренко: після запуску Північного потоку-2 транзиту газу через Україну може не бути
18:07
хакер
У РНБО заявили про збільшення в рази кіберінцидентів під час навчань ЗСУ
18:02
матч Львів-Металіст
"Львів" вибив "Гірник-Спорт" з Кубка України
17:51
сервісний центр МВС
Клієнти сервісних центрів МВС зможуть використовувати е-паспорти в "Дії"
17:48
МКС
У модулі росіян на МКС знайшли завищені показники плісняви
17:33
Макіївка
Прокуратура оголосила заочну підозру окупаційному "меру" Макіївки у посяганні на терцілісність
17:12
євробляха
За сто днів дії пільгових правил розмитнення "євроблях" бюджет отримав близько 1,4 млрд грн
17:08
G7
Посли G7 закликали Раду суддів прискорити делегування представників до Етичної Ради при ВРП
17:07
Ентоні Джошуа та Олександр Усик
Усик і Джошуа провели першу дуель поглядів. Відео
16:55
"Металіст 1925" на останніх хвилинах вирвав перемогу над "Епіцентром" у Кубку України
16:50
Прикордонники провели обшуки на АЗС мережі "БРСМ-Нафта" у Харкові
Через контрафактне паливо з Росії: прикордонники провели обшуки на АЗС мережі "БРСМ-Нафта" у Харкові
16:45
Давид Арахамія
Арахамія висловився за виключення з фракції "СН" депутатки Буймістер, яка голосувала проти закону про олігархів
16:37
Верховна Рада
Відкат до диктатури. Як Зеленський та олігархи Раду скасували
16:26
пальмова олія
Рада підтримала за основу заборону пальмової олії у "молочці", "кондитерці" та дитячому харчуванні
16:24
брудне повітря
ЄС пропонує Україні позначити орієнтири щодо кліматичної нейтральності до 2050 року
16:07
a-50
МЗС Естонії викликало російського посла через порушення повітряного простору
16:03
Наталка Діденко
В Україну йде потепління з дощами та штормовим вітром, - синоптик Наталка Діденко
15:55
Ексклюзив
Наталія Піпа
Нардепка Наталія Піпа пояснила, чому "Голос" підтримав законопроєкт "слуг" про олігархів
15:50
Сергій Іонушас
Головою правоохоронного комітету Ради призначили "слугу" Іонушаса
15:36
вакцинація
У Києві майже в усіх школах вакциновано 80% педагогів, - КМДА
15:33
Кабул
З Кабулу вилетів літак з приблизно 100 українцями, - розвідка
15:15
Юрій Крисін
Справи Майдану: організатор "тітушок" Крисін отримав другий вирок
15:04
алкоголь заборона
Заборона на нічний продаж алкоголю в Києві: до ОАСК надійшов позов
14:45
Ярослав Железняк
Железняк звинуватив Васильченко та Піпу в отриманні 20 млн грн на свої округи за підтримку закону про олігархів
14:28
Микола Княжицький
Зеленському важливо було прийняти піарний закон "проти олігархів", який посилює його диктаторські функції, - Княжицький
14:00
Експосадовицю Миколаївської ОДА підозрюють у розтраті 16 млн грн на закупівлях неякісних е-підручників
13:53
Верховна Рада
Рада ухвалила закон про деолігархізацію
13:50
вітер
Рятувальники оголосили штормове попередження в Україні
13:41
Україна, Чехія, Словаччина і Німеччина співпрацюватимуть для створення Європейського водневого коридору
13:33
Луїс Суарес
Ексфорвард "Барселони" встановив неймовірне досягнення у новому клубі
13:29
Оновлено
Верховна Рада
Дві фракції Ради подали заяву про відсторонення Стефанчука від розгляду законопроєкту про олігархів: парламент провалив голосування
13:16
держбюджет
Проєкт держбюджету-2022: Разумков анонсував збільшення прожиткового мінімуму "наскільки це можливо"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV