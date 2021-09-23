Промоутер порівняв Джошуа з "танком" перед супербоєм проти Усика
Едді Хірн, який є промоутером Ентоні Джошуа, висловився про стан британця перед боєм проти українця Олександра Усика
Про це повідомляє talkSPORT.
За словами Хірна, Джошуа підходить до бою проти Усика в відмінних кондиціях.
"Я ще не бачив Джошуа таким впевненим перед боєм, як зараз. Це може звучати іронічно, адже, ймовірно, що морально і технічно це його найскладніший бій. Йому просто комфортно від того, що він робить. Джошуа впевнений в своїй техніці, стратегії і своїх планах. Я бачу його більш спокійним, більш зосередженим і досвідченим. Він загартований. Він як танк", - сказав Едді Хірн.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 23 вересня стало відомо, що на поєдинку між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком працюватимуть судді з Великої Британії, США та України.
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