Про це повідомляє Boxing Social.

За словами Хірна, українець має погодитися на розподіл призового фонду на користь британця, аби поєдинок за звання абсолютного чемпіона в надважкій вазі відбувся.

"Іноді, коли ви чогось хочете, наприклад абсолютного чемпіонства, то маєте проковтнути угоду. Обидві сторони зараз у такій ситуації, коли потрібно піти на поступки. Ф'юрі очевидно каже, що не дасть Усику 50 на 50. Усик же відповідає, що не погодиться, адже має три пояси. Хтось має піти на поступки, якщо вони хочуть, щоб бій відбувся", - переконаний Едді Хірн, який є промоутером іншого британського важковаговика Ентоні Джошуа.

Він додав, що комерційна привабливість Ф'юрі є більшою, ніж в Усика.

"Реальність така, що комерційна цінність Тайсона Ф'юрі знаходиться на іншому рівні, ніж Олександра Усика", - сказав Хірн.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).