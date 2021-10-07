Промоутер пояснив, чому заборонив Ф'юрі та Вайлдеру влаштувати дуель поглядів

Про це повідомив журналіст Грег Розенштейн у twitter.

За словами Арума, він заборонив влаштовувати традиційну дуель поглядів на фінальній пресконференції, оскільки на сцені не було охорони.

"Вони б почали штовхатися, якби битва поглядів відбулася. На сцені не було охорони, а ведуча їх підбурювала. Хто б їх зупинив? Вони обидва дуже емоційні хлопці, вони ображали один одного на очах у всього світу, говорили про суперника найгірші речі, але слова не завдають шкоди. Тепер ви хочете звести їх, як злих псів, щоб вони щось влаштували. Битви поглядів не було, і ми врятували бій", - сказав Арум.

Тайсон Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.

Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.





Bob Arum would not let Tyson Fury and Deontay Wilder face off.#FuryWilder3 pic.twitter.com/2zLlQngicx — Greg Rosenstein (@grosenstein) October 6, 2021

5 жовтня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі отримає за третій бій проти Деонтея Вайлдера $30 млн, а американець - $20 млн.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що Деонтей Вайлдер візьме реванш у Тайсона Ф'юрі за поразку у 2020 році.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb